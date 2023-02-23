«Шериф» обыграл «Партизан» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций

Молдавский «Шериф» в гостях нанёс поражение сербскому «Партизану» в ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Игра в Белграде завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива из Тирасполя.

В составе «Шерифа» мячи забили Седрик Бадоло (22-я минута, пенальти), Мухамед Диоп (45 + 1, 47-я). У «Партизана» отличился Квенси Мениг (13-я).

Первую встречу «Шериф» проиграл со счётом 0:1. Таким образом, молдавский клуб одержал победу по сумме двух матчей (3:2) и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.

Жеребьёвка следующей стадии пройдёт 24 февраля.

Ранее сообщалось, что сразу три итальянских клуба выиграли первые матчи в одной стадии плей-офф впервые в истории ЛЧ.