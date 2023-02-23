«Монако» уступил «Байеру» и вылетел из розыгрыша Лиги Европы

Французский «Монако» уступил по пенальти немецкому «Байеру» в ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Основное время игры на стадионе «Луи II» завершилось со счётом 3:2 в пользу коллектива из Леверкузена (по сумме двух встреч 5:5). В дополнительное время победитель не был выявлен. В серии пенальти точнее оказались футболисты немецкого клуба.

В составе «Байера» в ходе игры отличились Мусса Диаби (48-я минута), Флориан Вирц (59-я). В команде Филиппа Клемана мячи забили Крепен Дьятта (74-я), Аксель Дисаси (90 + 2). Лукаш Градецки (девятая) записал на свой счёт автогол.

Александр Головин появился на поле со стартовым свистком. Российский полузащитник (71-я) был заменен во втором тайме. Игрок не отметился результативными действиями.

«Монако» одержал победу на стадионе «Бай-Арена» в первом матче со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что сразу три итальянских клуба выиграли первые матчи в одной стадии плей-офф впервые в истории ЛЧ.