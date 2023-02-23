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Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании

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Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос сообщил о том, что завершил карьеру в национальной сборной Испании по футболу.
Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Moscrop

«Сегодня утром мне позвонил тренер и сказал, что не рассчитывает на меня, несмотря на мой уровень. К большому сожалению, для меня это конец пути, который, как я надеялся, будет длиннее», — написал Рамос в соцсетях.

Игрок пропустил прошедший чемпионат мира в Катаре. Испания уступила Марокко в 1/8 финала мундиаля.

Всего за национальную команду защитник провёл 180 матчей, которых забил 23 гола. В составе Испании 36-летний Рамос выиграл чемпионат мира и дважды чемпионат Европы.

Ранее Деян Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.

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