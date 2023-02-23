Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании
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«Сегодня утром мне позвонил тренер и сказал, что не рассчитывает на меня, несмотря на мой уровень. К большому сожалению, для меня это конец пути, который, как я надеялся, будет длиннее», — написал Рамос в соцсетях.
Игрок пропустил прошедший чемпионат мира в Катаре. Испания уступила Марокко в 1/8 финала мундиаля.
Всего за национальную команду защитник провёл 180 матчей, которых забил 23 гола. В составе Испании 36-летний Рамос выиграл чемпионат мира и дважды чемпионат Европы.
Ранее Деян Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.