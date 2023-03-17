«Арсенал» уступил «Спортингу» по пенальти в ответном матче 1/8 финала ЛЕ

«Арсенал» на своём поле потерпел поражение по пенальти от «Спортинга» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.