«Арсенал» уступил «Спортингу» по пенальти в ответном матче 1/8 финала ЛЕ
Основное и дополнительное время игры на стадионе «Эшбертон Гроув» завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались подопечные Рубена Аморима.
В составе «канониров» в ходе игры мяч забил Гранит Джака (19-я минута). В португальской команде отличился Педру Гонсалвеш (62-я).
Первая игра закончилась вничью (2:2). Жеребьёвка 1/4 финала пройдёт 17 марта.
Ранее сообщалось, что стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов УЕФА.