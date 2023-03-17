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«Арсенал» уступил «Спортингу» по пенальти в ответном матче 1/8 финала ЛЕ

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«Арсенал» на своём поле потерпел поражение по пенальти от «Спортинга» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Эшбертон Гроув» завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались подопечные Рубена Аморима. 

В составе «канониров» в ходе игры мяч забил Гранит Джака (19-я минута). В португальской команде отличился Педру Гонсалвеш (62-я).

Первая игра закончилась вничью (2:2). Жеребьёвка 1/4 финала пройдёт 17 марта.

Ранее сообщалось, что стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов УЕФА.

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