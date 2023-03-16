Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов УЕФА
- Gettyimages.ru
- © Harry Langer/DeFodi Images
В списке претендентов значатся Карим Бензема (мадридский «Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Виктор Осимхен («Наполи») и Хакан Чалханоглу («Интер»).
Победитель будет определён голосованием на официальном сайте УЕФА.
В стадию 1/4 финала ЛЧ прошли «Бавария», «Бенфика», «Челси», «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Наполи» и «Реал». Жеребьёвка четвертьфинала, полуфинала и финала состоится 17 марта в 14:00 мск.
Ранее сообщалось, что Бензема признан лучшим игроком матча «Реал» — «Ливерпуль» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.