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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов УЕФА

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Пресс‑служба УЕФА объявила о старте голосования по выбору лучшего игрока недели в Лиге чемпионов УЕФА.
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов УЕФА
  • Gettyimages.ru
  • © Harry Langer/DeFodi Images

В списке претендентов значатся Карим Бензема (мадридский «Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Виктор Осимхен («Наполи») и Хакан Чалханоглу («Интер»). 

Победитель будет определён голосованием на официальном сайте УЕФА.

В стадию 1/4 финала ЛЧ прошли «Бавария», «Бенфика», «Челси», «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Наполи» и «Реал». Жеребьёвка четвертьфинала, полуфинала и финала состоится 17 марта в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что Бензема признан лучшим игроком матча «Реал» — «Ливерпуль» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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