Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов УЕФА

Пресс‑служба УЕФА объявила о старте голосования по выбору лучшего игрока недели в Лиге чемпионов УЕФА.

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