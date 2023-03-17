Тренер «Фиорентины» сообщил, что фанат сломал нос Бьянко во время матча с «Сивасспором»
«То, что Бьянко ударили — просто позор. Он даже не видел, как парень приблизился к нему. Теперь у игрока сломан нос. Этот момент портит все, несмотря на нашу победу, — цитирует тренера Football Italia.
По его словам, ужасно, что 20 летний игрок стал жертвой фанатского насилия в этот «чудесный вечер».
«Его поступок бросает тень на остальных болельщиков, которые по большей степени казались очень милой публикой», — заключил Итальяно.
«Фиорентина» разгромила в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА турецкий «Сивасспор».
После одного из голов два фаната выбежали на поле, а один из них ударил по лицу игрока итальянской команды Алессандро Бьянко. У игрока после удара пошла кровь.
«Фиорентина» победила со счётом 4:1 и вышла в четвертьфинальную стадию турнира. В первом матче итальянцы также одержали победу (1:0). Жеребьевка состоится 17 марта.
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