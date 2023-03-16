Болельщики ПСЖ планируют освистать Месси на ближайшем матче из-за вылета из ЛЧ
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«Мы освистаем его, он получает слишком много, не отрабатывая на поле. Мы не хотим, чтобы это продолжалось», — цитирует одного из фанатов журналист Дани Гил в соцсетях.
8 марта ПСЖ проиграл «Баварии» со счётом 0:2. Первая игра закончилась победой команды из Германии со счётом 1:0. Таким образом, ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов, а «Бавария» прошла в 1/4 финала.
Ранее сообщалось, что игрок основного состава ПСЖ отдыхал в клубе накануне ответного матча с «Баварией».