Болельщики ПСЖ планируют освистать Месси на ближайшем матче из-за вылета из ЛЧ

Болельщики «Пари Сен-Жермен» готовят специальную акцию, посвящённую нападающему Лионелю Месси после вылета из Лиги чемпионов.

«Мы освистаем его, он получает слишком много, не отрабатывая на поле. Мы не хотим, чтобы это продолжалось», — цитирует одного из фанатов журналист Дани Гил в соцсетях.

8 марта ПСЖ проиграл «Баварии» со счётом 0:2. Первая игра закончилась победой команды из Германии со счётом 1:0. Таким образом, ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов, а «Бавария» прошла в 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что игрок основного состава ПСЖ отдыхал в клубе накануне ответного матча с «Баварией».