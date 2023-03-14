90min: игрок основного состава ПСЖ отдыхал в клубе накануне ответного матча с «Баварией»

Один из игроков «Пари Сен-Жермен» нарушил режим накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

По информации 90min, за два дня до игры один из футболистов основного состава парижан отдыхал в ночном клубе до шести утра. Перед этим он также провёл время на вечеринке. Имя игрока не раскрывается.

8 марта ПСЖ проиграл «Баварии» со счётом 0:2. Первая игра закончилась победой команды из Германии со счётом 1:0. Таким образом, ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов, а «Бавария» прошла в 1/4 финала.

В Лиге 1 французский клуб с 63 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки ПСЖ называют Галтье «физруком».