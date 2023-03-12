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Источник: некоторые игроки ПСЖ называют Галтье «физруком»

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Футболисты «Пари Сен-Жермен» неуважительно отзываются о своём главном тренере Кристофе Галтье.
Источник: некоторые игроки ПСЖ называют Галтье «физруком»
  • Gettyimages.ru

По информации журналиста Ромена Молина, некоторые футболисты ПСЖ не уважают Галтье и между собой называют его «физруком».

8 марта ПСЖ проиграл «Баварии» со счётом 0:2. Первая игра закончилась победой команды из Германии со счётом 1:0. Таким образом, ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов, а «Бавария» прошла в 1/4 финала.

В Лиге 1 французский клуб с 63 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ПСЖ уволит главного тренера Галтье только в случае провала в Лиге 1.

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