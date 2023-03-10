Le Parisien: ПСЖ уволит главного тренера Галтье только в случае провала в Лиге 1

Руководство ПСЖ может уволить главного тренера команды Кристофа Галтье в случае поражения в Лиге 1.

Как сообщает Le Parisien, ПСЖ в данном случае также расстанется и с футбольным советником Луишем Кампушем.

8 марта ПСЖ проиграл «Баварии» со счётом 0:2. Первая игра закончилась победой команды из Германии со счётом 1:0. Таким образом, ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов, а «Бавария» прошла в 1/4 финала.

В Лиге 1 французский клуб с 63 очками лидирует в турнирной таблице. «Марсель» с 55 очками располагается на второй строчке.

Ранее Рамос обратился к болельщикам после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов.