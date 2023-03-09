Рамос обратился к болельщикам после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов

Защитник ПСЖ Серхио Рамос обратился к болельщикам после поражения от «Баварии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Этот результат стал для нас глубоким разочарованием так же, как и для вас. Мы играли не на уровне Лиги чемпионов. Мы были невнимательны к деталям, мы не смогли достигнуть цели.

Это больно, но чемпионы поднимаются после поражений и становятся сильнее. Мы ещё вернёмся!» — написал Рамос в социальных сетях.

8 марта ПСЖ проиграл «Баварии» со счётом 0:2. Первая игра закончилась победой команды из Германии со счётом 1:0.

Таким образом, ПСЖ вылетел с турнира, а «Бавария» прошла в 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи проведёт встречу с руководством клуба, на которой будет поднят вопрос о будущем главного тренера Кристофа Галтье.