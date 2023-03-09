Relevo: президент ПСЖ проведёт встречу с руководством, чтобы решить дальнейшую судьбу Галтье

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи проведёт встречу с руководством клуба, на которой будет поднят вопрос о будущем главного тренера Кристофа Галтье.

Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, Аль-Хелаифи недоволен игрой ПСЖ в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». У президента вызывают вопросы некоторые тренерские решения и самоотдача игроков.

Отмечается, что лидерства в чемпионате Франции может оказаться недостаточно для того, чтобы Галтье сохранил за собой свой пост.

8 марта ПСЖ проиграл «Баварии» со счётом 0:2. Первая игра закончилась победой команды из Германии со счётом 1:0. Таким образом, ПСЖ вылетел с турнира.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем после вылета команды из Лиги чемпионов.