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Мбаппе высказался о своём будущем в ПСЖ после вылета команды из Лиги чемпионов

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем после вылета команды из Лиги чемпионов.
Мбаппе высказался о своём будущем в ПСЖ после вылета команды из Лиги чемпионов
  • AP

«Думаю ли я о своём будущем? Нет, нет, я спокоен. Единственное, что имеет для меня значение в этом сезоне, — это победа в чемпионате. А потом посмотрим», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Игра на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива из Мюнхена. Мячи забили Эрик Шупо-Мотинг (61-я минута) и Серж Гнабри (90-я). Первая игра закончилась победой команды из Германии со счётом 1:0.

Контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Месси высказался об игре своего одноклубника Килиана Мбаппе в финале чемпионата мира в Катаре.

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