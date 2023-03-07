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Месси — о Мбаппе: забить три гола в финале ЧМ и не стать чемпионом — это безумие

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался об игре своего одноклубника Килиана Мбаппе в финале чемпионата мира в Катаре.
Месси — о Мбаппе: забить три гола в финале ЧМ и не стать чемпионом — это безумие
  • AP

«Решающий матч был захватывающим. Килиан забил три потрясающих гола! И то, что он не стал чемпионом после этого, — настоящее безумие. Я надеюсь, что нас с ним ждут великие свершения в Париже», — сказал Месси пресс-службе ПСЖ.

Напомним, что в финале турнира Аргентина обыграла Францию в серии пенальти, основной счёт матча — 3:3. Мбаппе оформил хет-трик в решающей встрече мундиаля.

Ранее Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

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