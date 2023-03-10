Поражение Черчесова в Леверкузене, гол Ракицкого в Варшаве и разгром в Манчестере: как стартовала 1/8 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» в домашних стенах, а «Арсенал» на выезде не сумел обыграть «Спортинг». «Ювентус» одержал победу над «Фрайбургом» благодаря четвёртому голу в турнире Анхеля Ди Марии, а «Рома» отправила в ворота «Реала Сосьедад» два безответных мяча. «Фенербахче» под руководством Станислава Черчесова уступил «Байеру», а «Шахтёру» разойтись миром с «Фейеноордом» помог курьёзный гол бывшего защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Чем запомнились первые матчи 1/8 финала Лиги Европы — в материале RT.

Обидная осечка «Ференцвароша»

В нынешнем сезоне отечественные болельщики лишены возможности поддерживать свои команды из-за наложенных УЕФА на страну санкций. В сложившихся условиях они особенное внимание уделяют «Ференцварошу». Подопечные бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова великолепно провели групповой этап Лиги Европы и, выиграв свой квартет, пробились в 1/8 финала.

Там их ждало противостояние с «Байером», цвета которого защищает Андрей Лунёв. К сожалению, вратарь получил травму и был исключён из заявки. Без потерь не обошёлся и действующий чемпион Венгрии. Основной центральный защитник Сами Ммаэ получил повреждение весной, а опорник Аисса Лайдуни перешёл в «Унион».

Возможно, именно их отсутствие и стало причиной неудачного старта. Леверкузенцы при поддержке родных трибун с ходу включили высокий прессинг и вынудили соперников совершать ошибки. В результате уже на десятой минуте они открыли счёт. Денеш Дибус отдал неудачную передачу прямо на Керема Демирбая. Его первый выстрел принял на себя оппонент, но атака продолжилась, и немец с линии штрафной со второй попытки отправил мяч в ближний угол.

Впоследствии хозяева сбавили давление, а «фради» наладили контригру и начали создавать моменты. Самый опасный незадолго до свистка на перерыв упустил Кристоффер Закариассен. Норвежец пытался перебросить вратаря, но угодил в перекладину. У «Байера» было не так много шансов отличиться. Совершенно незаметен оказался и бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, которого заменили по истечении часа встречи.

Тем обиднее важнейший гол леверкузенцев в самой концовке после розыгрыша стандартного положения. Адам Гложек нанёс великолепный удар со штрафного, но попал в штангу. Однако первым на добивании оказался Эдмон Тапсоба. Теперь перед «Ференцварошем» в ответом матче стоит крайне непростая задача — отыграть отставание в два мяча.

Сенсационная ничья «Арсенала»

Не обошёлся игровой день ЛЕ и без сенсации. «Арсенал», уверенно шагающий к завоеванию первого за 19 лет титула в АПЛ, на выезде разошёлся миром со «Спортингом» — 2:2. Вероятно, на результате сказалась серьёзная ротация, проведённая Микелем Артетой по сравнению с состоявшимся в выходные матчем с «Борнмутом». Тренер сделал шесть изменений в стартовом составе, оставив в основе только Вильяма Салиба, Александра Зинченко, Фабиу Виейру, Габриэла Мартинелли и Букайо Сака.

В результате команды выдали равную игру с приблизительно одинаковым количеством моментов. Лиссабонцы ни в чём не уступали маститому сопернику и смело шли вперёд. Не сбил их настрой даже гол Салиба на 22-й минуте после подачи корнера. При этом Зинченко в штрафной свалил на газон оппонента, чем спровоцировал массовую потасовку. Но судья Тобиас Штилер вместе с помощниками на VAR фол не зафиксировал.

Вскоре «Спортинг» сравнял счёт также благодаря розыгрышу углового. Передачу Маркуса Эдвардса замкнул Гонсалу Инасиу. А в начале второго тайма подопечные Рубена Аморима и вовсе вышли вперёд. Паулинью добил мяч в сетку с близкой дистанции.

Но одержать победу им помешал Хидемаса Морита. Японец неудачно подставился под выстрел Гранита Джаки, и мяч, срикошетив от него, залетел в створ. Антонио Адан прыгнул в другой угол и был не в состоянии выручить партнёров. И вновь не обошлось без вопросов к судьям, ведь в начале атаки Сака, совершив отбор на чужой половине, подтолкнул соперника. «Спортинг» упустил возможность впервые в истории обыграть «Арсенал». В предыдущих четырёх противостояниях коллективы дважды расходились миром. Столько же раз верх брали лондонцы.

Убедительный разгром от «Манчестер Юнайтед»

Перед другой командой с Туманного Альбиона, «Манчестер Юнайтед», стояла задача взять реванш за унизительное поражение от «Ливерпуля» в АПЛ со счётом 0:7. Многие после этого ждали от Эрика тен Хага кадровой революции с наказанием виновных, но он шокировал болельщиков, не сделав ни одной замены в составе.

И этот ход полностью себя оправдал. Манкуанианцы, в 1/16 финала ЛЕ выбившие из борьбы «Барселону», дома не оставили шансов ещё одному испанскому коллективу «Бетису» — 4:1. Преимущество хозяев оказалось колоссальным. В частности, они нанесли 26 ударов, половина из которых пришлась в створ. Гости ответили семью (два — в створ). Если бы не совершивший девять сейвов Клаудио Браво, они могли бы проиграть ещё крупнее.

На руку МЮ пошёл и ранний мяч Маркуса Рашфорда, забитый уже на шестой минуте. К слову, для него он стал пятым в ЛЕ и 25-м в нынешнем сезоне во всех соревнованиях. Впоследствии подопечные Тен Хага неоднократно могли удвоить преимущество, но им не сопутствовало везение. Один Ваут Вегорст упустил пару отличных моментов. За это они были наказаны по истечении получаса встречи, когда севильцы неожиданно сравняли счёт в ходе контратаки. Айосе Перес после заброса партнёра красивым бильярдным выстрелом отправил мяч в дальний угол. При этом у соперников возникли вопросы к судье, ведь на повторе сложилось впечатление, что сделавший результативный пас Хуанми подыграл себе рукой.

Но в самом начале второго тайма манкунианцы сняли все вопросы об исходе противостояния. Сначала Антони красивым ударом закрутил снаряд в сетку с линии штрафной и отличился во втором матче ЛЕ подряд. А затем невысокий Бруну Фернандеш головой замкнул подачу Люка Шоу со стандарта. Точку же в концовке поставил Вегорст, всё же реализовавший один из многочисленных шансов. Неудивительно, что нидерландец, забив, дал волю эмоциям и даже едва не заплакал.

Достойное выступление «Шахтёра»

Из команд с постсоветского пространства продолжает выступление в турнире только «Шахтёр». И горняки в первом номинально домашнем матче едва не одержали победу над «Фейеноордом». Команда из Нидерландов владела инициативой на протяжении всей встречи и нанесла почти в четыре раза больше ударов — 21:5. Но великолепную игру провёл Анатолий Трубин, огорчить которого удалось лишь раз. Например, в начале второго тайма он выручил партнёров в нескольких эпизодах, причём дважды после ударов Данило.

Тем неожиданней оказался курьёзный гол Ярослава Ракицкого первым же выстрелом в створ на 78-й минуте. Бывший защитник «Зенита» пытался головой в падении замкнуть подачу с корнера, и мяч после неудачного касания по дуге спланировал в дальний угол. Кстати, он ярко проявляет себя после возвращения на родину. В последнем поединке УПЛ с «Металлистом 1925» он набрал два очка, а теперь забил «Фейеноорду».

Но поражение роттердамцев при обилии моментов стало бы несправедливостью. А потому точный удар в концовке оказался полностью логичным. Причём спас коллектив от поражения глубокий резервист. Эсекьель Бульяуде в нынешнем розыгрыше ЛЕ сыграл лишь 15 минут с «Штурмом» на групповом этапе, но успел отдать результативный пас. В Варшаве аргентинец получил ещё меньше времени и спустя две минуты после выхода на поле замкнул подачу с фланга.

Синхронные победы «Ромы» и «Ювентуса»

Удачнее всего игровой день сложился для команд из Италии. И «Рома», и «Ювентус» одержали победы. Причём оба матча складывались по схожему сценарию. Римляне открыли счёт уже на 13-й минуте благодаря точному удару Стефана Эль-Шаарави и впоследствии практически ничего не позволили сделать сопернику. Запомнился разве что выстрел Такефусы Кубо в штангу ещё до перерыва. А в концовке Мараш Кумбула замкнул подачу с корнера и удвоил преимущество подопечных Жозе Моуринью.

Туринцы поразили ворота «Фрайбурга» лишь раз, но владели подавляющим преимуществом. Удивительно, но гости за всю встречу отметились всего одним неточным ударом. На 63-й минуте Лукас Хёлер отличился после розыгрыша стандарта, но судьи не засчитали гол, поскольку ассистировавший ему партнёр подыграл себе рукой.

Зато коллектив Массимилиано Аллегри мог забить куда больше. Один Адриен Рабьо упустил несколько выгодных моментов, а его гол в дебюте отменили из-за нарушения. Зато в очередной раз отличиться удалось Анхелю Ди Марии. В начале второго тайма он головой замкнул кросс с левого края. Опытный аргентинец после чемпионата мира словно переживает вторую молодость. Он набрал шесть очков в Серии А (3 + 3) и отметился четырьмя голами в плей-офф ЛЕ. Именно его хет-трик помог пройти «Нант» на предыдущей стадии.

А одержать победу над «Фрайбургом» «Юве» не помешало даже отсутствие Поля Погба. Француз неожиданно не попал в заявку. Аллегри после финального свистка объяснил это его опозданием на предматчевое командное собрание. Таким образом он решил наказать подопечного.