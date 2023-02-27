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Черчесов считает, что Азмун не растерял умения создавать остроту

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил игру форварда «Байера» Сердар Азмуна.
Черчесов считает, что Азмун не растерял умения создавать остроту
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Видел, что накануне красивый гол в чемпионате Германии забил Азмун. Детальное изучение леверкузенской команды ещё впереди, но уже сейчас видно, что иранец не растерял умения создавать максимальную остроту у чужих ворот», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

«Ференцварош» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с немецким «Байером». Первый матч пройдёт 9 марта в Леверкузене, ответный — 16 марта в Будапеште. Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил работу Черчесова на посту главного тренера «Ференцвароша».

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