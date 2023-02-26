Канчельскис считает Черчесова самым успешным российским тренером в Европе

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил работу Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ференцвароша».

«Можно ли назвать Черчесова самым успешным российским тренером в Европе? Думаю, да. Потому что остальные ничего не выигрывали и практически не тренировали. Черчесов добивается успеха за рубежом — это заслуживает отдельной похвалы», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

При этом он подчеркнул, что в России есть тренеры, которые тоже способны тренировать клубы уровня «Ференцвароша», как это делает Черчесов.

«Но они хорошо трудоустроены в РПЛ и сборной, поэтому дёргаться смысла нет», — заключил Канчельскис.

«Ференцварош» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с немецким «Байером». Первый матч пройдет 9 марта в Леверкузене, ответный — 16 марта в Будапеште. Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.

Ранее Черчесов подвёл итоги жеребьёвки 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА в швейцарском Ньоне.







