Узнать больше

Черчесов: многие футболисты «Ференцвароша» знакомы с соперником по Лиге Европы «Байером»

Короткая ссылка
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвёл итоги жеребьёвки 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА в швейцарском Ньоне.
Черчесов: многие футболисты «Ференцвароша» знакомы с соперником по Лиге Европы «Байером»
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«В прошлом сезоне, ещё до появления в Будапеште нашего тренерского штаба, «Ференцварош» играл в одной группе Лиги Европы против «Байера», так что многие ребята лично знакомы с ним», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он признался, что смотрел ответную встречу 1/16 финала «Байера» и «Монако», которую немецкий клуб выиграл по пенальти.

Венгерский клуб получил в соперники «Байер». Первый матч 1/8 финала пройдёт 9 марта в Леверкузене, ответный — 16 марта в Будапеште. Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что Артёму Дзюбе и Игорю Смольникову понадобится время для адаптации в «Локомотиве».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить