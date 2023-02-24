Черчесов: многие футболисты «Ференцвароша» знакомы с соперником по Лиге Европы «Байером»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвёл итоги жеребьёвки 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА в швейцарском Ньоне.

«В прошлом сезоне, ещё до появления в Будапеште нашего тренерского штаба, «Ференцварош» играл в одной группе Лиги Европы против «Байера», так что многие ребята лично знакомы с ним», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он признался, что смотрел ответную встречу 1/16 финала «Байера» и «Монако», которую немецкий клуб выиграл по пенальти.

Венгерский клуб получил в соперники «Байер». Первый матч 1/8 финала пройдёт 9 марта в Леверкузене, ответный — 16 марта в Будапеште. Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что Артёму Дзюбе и Игорю Смольникову понадобится время для адаптации в «Локомотиве».