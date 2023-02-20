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Черчесов: Дзюбе и Смольникову понадобится время для адаптации в «Локомотиве»

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в московский «Локомотив».

«Желаю обоим ребятам, которые были с нами на чемпионате мира в 2018 году, проявить себя в «Локомотиве» и помочь своей новой команде. Другое дело, что им объективно может понадобиться время для того, чтобы влиться в новую реальность», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

8 февраля Дзюба и Смольников подписали контракты с московским клубом на правах свободного агента. Соглашения обоих игроков с железнодорожниками действуют до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» по итогам 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее обладатель Кубка УЕФА в сезоне-2007/08 в составе «Зенита» аргентинец Алехандро Домингес высказал мнение, что Дзюба является отличным футболистом.

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