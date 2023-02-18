Домингес считает, что возраст не должен повлиять на качество игры Дзюбы

Обладатель Кубка УЕФА в сезоне-2007/08 в составе «Зенита» аргентинец Алехандро Домингес высказал мнение, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба является отличным футболистом.

«Мы не играли вместе с Дзюбой, но это отличный спортсмен и футболист. Дзюбе в этом году 35 лет? С большими годами можно быть и лучшим в мире, потому что это не влияет на качество игры. Возраст не приговор, здесь никакого значения нет. Вспомните, Лионелю Месси 35 лет, он чемпион мира», — цитирует Домингеса ТАСС.

34-летний форвард 3 ноября разорвал контракт с «Адана Демирспор». На его счету один гол в пяти матчах в составе турецкой команды во всех турнирах. 8 февраля Дзюба подписал контракт с московским клубом на правах свободного агента. Соглашение с железнодорожниками действует до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» по итогам 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Геннадий Орлов прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив».