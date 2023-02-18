Орлов прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»

Комментатор Геннадий Орлов оценил переход российского нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».

«Дзюба говорит коротко, но правильно. Для футбольного шоу он делает всё правильно. И я уже вижу, как Булыкин и остальные начали поддерживать Дзюбу, говорят, что «Локомотив» даст бой», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

34-летний форвард 3 ноября разорвал контракт с «Адана Демирспор». На его счету один гол в пяти матчах в составе турецкой команды во всех турнирах. 8 февраля Дзюба подписал контракт с московским клубом на правах свободного агента. Соглашение с железнодорожниками действует до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» по итогам 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Орлов заявил, что Павел Мамаев и Фёдор Смолов открыли детскую школу в Дубае для богатых.