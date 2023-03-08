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Goal.com: фаната ПСВ приговорили к тюрьме за нападение на вратаря «Севильи»

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Напавший на голкипера болельщик нидерландского футбольного клуба ПСВ проведёт ближайшее время в тюрьме.
Goal.com: фаната ПСВ приговорили к тюрьме за нападение на вратаря «Севильи»
  • Gettyimages.ru

Фаната приговорили к трём месяцам заключения (один — условно) за нападение на вратаря испанской «Севильи» Марко Дмитровича во время матча Лиги Европы УЕФА, сообщает Goal.com.

Инцидент произошёл в ответном матче раунда плей-офф ЛЕ в Эйндховене 23 февраля. В концовке игры болельщик ПСВ выбежал на поле и ударил Дмитровича, но сербский вратарь смог увернуться и скрутил нарушителя порядка.

Королевский футбольный союз Нидерландов уже накладывал запрет этому болельщику на посещение матчей, но он проник на стадион по билету, купленному его другом.

ПСВ в ответной игре победил «Севилью» со счетом 2:0, но уступил по сумме двух встреч (2:3).

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы направил запрос об отмене карт болельщика.

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