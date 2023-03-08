Депутат Госдумы направил запрос об отмене карт болельщика
- РИА Новости
«Направил депутатский запрос премьеру Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от Fan ID и принять соответствующее постановление правительства», — написал Обухов в своём Telegram-канале.
Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карты болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордно низкого уровня. На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.
При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.
Ранее Обухов заявил, что фракция готова в соавторстве с «Единой Россией» создать проект о частичной отмене системы карт болельщиков.