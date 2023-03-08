Депутат Госдумы направил запрос об отмене карт болельщика

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сообщил, что направил депутатский запрос рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от системы карт болельщика.

«Направил депутатский запрос премьеру Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от Fan ID и принять соответствующее постановление правительства», — написал Обухов в своём Telegram-канале.

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карты болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордно низкого уровня. На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее Обухов заявил, что фракция готова в соавторстве с «Единой Россией» создать проект о частичной отмене системы карт болельщиков.