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Депутат Госдумы направил запрос об отмене карт болельщика

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Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сообщил, что направил депутатский запрос рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от системы карт болельщика.
Депутат Госдумы направил запрос об отмене карт болельщика
  • РИА Новости

«Направил депутатский запрос премьеру Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от Fan ID и принять соответствующее постановление правительства», — написал Обухов в своём Telegram-канале.

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карты болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордно низкого уровня. На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее Обухов заявил, что фракция готова в соавторстве с «Единой Россией» создать проект о частичной отмене системы карт болельщиков.

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