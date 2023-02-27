Fan ID в России оформили более 450 тысяч человек

Пресс-служба Минцифры РФ сообщила, сколько человек оформили карту болельщика (Fan ID).

Сервис по оформлению Fan ID также запустили в Воронежской области, Москве, Московской области, Оренбургской области и Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте организации.

С сезона-2022/23 наличие Fan ID требовалось при посещении домашних матчей пяти клубов Российской премьер-лиги (РПЛ): самарских «Крыльев Советов», нижегородского «Пари НН», «Ростова», «Сочи» и екатеринбургского «Урала».

С 1 декабря 2022 года закон о Fan ID распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов РПЛ.

Ранее Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.