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Fan ID в России оформили более 450 тысяч человек

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Пресс-служба Минцифры РФ сообщила, сколько человек оформили карту болельщика (Fan ID).
Fan ID в России оформили более 450 тысяч человек
  • РИА Новости

Сервис по оформлению Fan ID также запустили в Воронежской области, Москве, Московской области, Оренбургской области и Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте организации.

С сезона-2022/23 наличие Fan ID требовалось при посещении домашних матчей пяти клубов Российской премьер-лиги (РПЛ): самарских «Крыльев Советов», нижегородского «Пари НН», «Ростова», «Сочи» и екатеринбургского «Урала».

С 1 декабря 2022 года закон о Fan ID распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов РПЛ.

Ранее Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.

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