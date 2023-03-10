Артета: «Арсенал» дал слишком много возможностей «Спортингу» в матче Лиги Европы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА со «Спортингом» .

«Мы дали им слишком много возможностей, слишком часто отдавая мяч на своей половине поля. «Арсенал» контролировал игру в течение длительного времени, но нам не хватало последнего удара», — приводит слова Артеты ВВС.

Тренер подчеркнул, что у «канониров» был ослабленный состав из-за отсутствия четырех ключевых нападающих.

«Нам пришлось вносить изменения в состав, потому что некоторые из игроков были недоступны, а другим пришлось играть не на своей позиции, но они хорошо справились», — пояснил Артета.

Игра в Лиссабоне завершилась вничью (2:2). Ответный матч состоится 16 марта в Лондоне.

Ранее «Ференцварош» уступил «Байеру» в матче 1/8 финала Лиги Европы.