Черчесов — о поражении от «Байера»: доволен игрой «Ференцвароша»
«Я не хочу слишком философствовать. Я доволен игрой команды, у нас были моменты во втором тайме. В перерыве я сказал игрокам не оставлять пространства для немцев, не давать шанса забить», — цитирует Черчесова пресс-служба венгерского клуба.
Российский тренер знал, что «Ференцварош» будет играть с очень хорошей и организованной командой.
«После первых нескольких минут нам пришлось немного просыпаться. К сожалению, мы пропустили два мяча, которые не должны были залетать», — заключил Черчесов.
Встреча завершилась победой леверкузенцев со счётом 2:0. Ответная игра пройдёт 16 марта в Будапеште.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Спортинг» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.