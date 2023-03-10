Черчесов — о поражении от «Байера»: доволен игрой «Ференцвароша»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с немецким «Байером».

«Я не хочу слишком философствовать. Я доволен игрой команды, у нас были моменты во втором тайме. В перерыве я сказал игрокам не оставлять пространства для немцев, не давать шанса забить», — цитирует Черчесова пресс-служба венгерского клуба.

Российский тренер знал, что «Ференцварош» будет играть с очень хорошей и организованной командой.

«После первых нескольких минут нам пришлось немного просыпаться. К сожалению, мы пропустили два мяча, которые не должны были залетать», — заключил Черчесов.

Встреча завершилась победой леверкузенцев со счётом 2:0. Ответная игра пройдёт 16 марта в Будапеште.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Спортинг» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.