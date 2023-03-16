«Ювентус» победил «Фрайбург» и пробился в 1/4 финала Лиги Европы
- AFP
Игра на стадионе «Европа-парк-Штадион» завершилась со счётом 2:0 в пользу итальянского клуба.
Мячи забили Душан Влахович (45-я минута, пенальти), Федерико Кьеза (90 + 5).
«Фрайбург» доигрывал матч в меньшинстве после удаления в первом тайме Мануэля Гульде (44-я).
Первая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу итальянской команды. Жеребьёвка 1/4 финала пройдёт 17 марта.
Ранее сообщалось, что стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов УЕФА.