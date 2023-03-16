«Ювентус» победил «Фрайбург» и пробился в 1/4 финала Лиги Европы

«Ювентус» в гостях нанёс поражение «Фрайбургу» во втором матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Игра на стадионе «Европа-парк-Штадион» завершилась со счётом 2:0 в пользу итальянского клуба.

Мячи забили Душан Влахович (45-я минута, пенальти), Федерико Кьеза (90 + 5).

«Фрайбург» доигрывал матч в меньшинстве после удаления в первом тайме Мануэля Гульде (44-я).

Первая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу итальянской команды. Жеребьёвка 1/4 финала пройдёт 17 марта.

Ранее сообщалось, что стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов УЕФА.