Черчесов получил жёлтую карточку в матче Лиги Европы с «Байером»
Главный тренер команды из Будапешта Станислав Черчесов получил жёлтую карточку на 40-й минуте игры из-за неспортивного поведения.
«Байер» ведет со счётом 1:0. Мяч забил Мусса Диаби (3-я минута).
Первая встреча в Леверкузене закончилась победой немецкой команды (2:0).
Ранее пресс-атташе сборной Венгрии Герго Сабо рассказал, что российский специалист Станислав Черчесов не является кандидатом на должность главного тренера национальной команды.