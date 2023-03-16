Черчесов получил жёлтую карточку в матче Лиги Европы с «Байером»

Венгерский «Ференцварош» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы принимает на своём поле немецкий «Байер»

Главный тренер команды из Будапешта Станислав Черчесов получил жёлтую карточку на 40-й минуте игры из-за неспортивного поведения.

«Байер» ведет со счётом 1:0. Мяч забил Мусса Диаби (3-я минута).

Первая встреча в Леверкузене закончилась победой немецкой команды (2:0).

Ранее пресс-атташе сборной Венгрии Герго Сабо рассказал, что российский специалист Станислав Черчесов не является кандидатом на должность главного тренера национальной команды.