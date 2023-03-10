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Сборная Венгрии не рассматривает Черчесова как кандидатуру на пост главного тренера

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Пресс-атташе сборной Венгрии Герго Сабо рассказал, что российский специалист Станислав Черчесов не является кандидатом на должность главного тренера национальной команды.
Сборная Венгрии не рассматривает Черчесова как кандидатуру на пост главного тренера
  • Gettyimages.ru
  • © ANP

«В Федерации футбола Венгрии довольны результатами «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова в еврокубках, однако мы не рассматриваем его кандидатуру на пост главного тренера сборной Венгрии», — цитирует Сабо Sport24.

9 марта венгерский «Ференцварош» в гостях потерпел поражение от немецкого «Байера» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба из Германии. Мячи забили Керем Демирбай (десятая минута) и Эдмон Тапсоба (86-я). Ответный матч пройдёт 16 марта в Будапеште.

Ранее Черчесов прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с немецким «Байером».

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