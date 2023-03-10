Сборная Венгрии не рассматривает Черчесова как кандидатуру на пост главного тренера
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«В Федерации футбола Венгрии довольны результатами «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова в еврокубках, однако мы не рассматриваем его кандидатуру на пост главного тренера сборной Венгрии», — цитирует Сабо Sport24.
9 марта венгерский «Ференцварош» в гостях потерпел поражение от немецкого «Байера» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба из Германии. Мячи забили Керем Демирбай (десятая минута) и Эдмон Тапсоба (86-я). Ответный матч пройдёт 16 марта в Будапеште.
Ранее Черчесов прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с немецким «Байером».