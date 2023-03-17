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Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

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Стали известны все участники четвертьфинальной стадии Лиги Европы УЕФА.

Итальянская «Рома» по сумме двух матчей обыграла испанский «Реал Сосьедад» (2:0, 0:0), немецкий «Байер» нанёс поражение венгерскому «Ференцварошу» (2:0, 2:0), бельгийский «Юнион» переиграл немецкий «Унион» (3:3, 3:0), а португальский «Спортинг» оказался сильнее английского «Арсенала» (2:2, 1:1, пенальти).

Жеребьёвка 1/4 финала турнира пройдёт 17 марта.

Ранее сообщалось, что стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов УЕФА.

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