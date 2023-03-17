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Тен Хаг высоко оценил уровень игры МЮ в матче Лиги Европы с «Бетисом»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Бетисом».

«Я счастлив, «Бетис» — очень хорошая команда, они показали это в матчах с «Реалом» и «Барселоной», но мы дважды обыграли их. Думаю, что мы выступили очень хорошо. Во втором тайме мы на порядок лучше владели мячом, у нас были моменты», — цитирует тен Хага пресс-служба УЕФА.

По его мнению, вся команда выступила очень хорошо.

«Все игроки, заявленные на матч, могут выполнять свою работу и показывать хорошие результаты У нас команда, а не только 11 игроков», — заключил тренер.

Игра в Испании завершилась со счетом 1:0. Английский клуб по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал турнира.

На 17 марта запланирована жеребьевка стадии четвертьфинала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Маркус Рашфорд стал самым молодым игроком в истории МЮ, забившим 25 голов в еврокубках.









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