Тренер «Севильи» удивлён лёгкой победе над МЮ в матче Лиги Европы

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Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар выразил удивление, что его команде удалось разгромить «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

«Футболисты «Севильи» привыкли к большим победам. Мы смогли выйти из непростой ситуации в Манчестере, где сыграли вничью 2:2. Сначала мы допустили ряд ошибок, но потом выправили ситуацию. Болельщики в нас верят и помогают выходить из сложных положений. В итоге мы прошли «Манчестер» сделали это. Для нас удивительно выиграть матч с МЮ практически без борьбы», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

«Севилья» переиграла МЮ (3:0) и вышла в 1/2 финала Лиги Европы УЕФА. Мячи забили Юссеф Эн-Несири (восьмая, 81-я минуты), Луак Баде (47-я).

Первая игра в Манчестере завершилась вничью — 2:2.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд забил 12-й мяч в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

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