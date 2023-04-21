Тренер «Севильи» удивлён лёгкой победе над МЮ в матче Лиги Европы
«Футболисты «Севильи» привыкли к большим победам. Мы смогли выйти из непростой ситуации в Манчестере, где сыграли вничью 2:2. Сначала мы допустили ряд ошибок, но потом выправили ситуацию. Болельщики в нас верят и помогают выходить из сложных положений. В итоге мы прошли «Манчестер» сделали это. Для нас удивительно выиграть матч с МЮ практически без борьбы», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.
«Севилья» переиграла МЮ (3:0) и вышла в 1/2 финала Лиги Европы УЕФА. Мячи забили Юссеф Эн-Несири (восьмая, 81-я минуты), Луак Баде (47-я).
Первая игра в Манчестере завершилась вничью — 2:2.
Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд забил 12-й мяч в Лиге чемпионов сезона-2022/23.