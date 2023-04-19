Холанд забил 12 мяч в Лиге чемпионов сезона-2022/23
Форвард сборной Норвегии отличился на 57-й минуте встречи. Это его 12-й мяч в текущем сезоне в ЛЧ. Всего в его активе 35 голов в главном клубном турнире Европы.
Счёт в матче стал 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.
Немногим ранее нападающий «горожан» не забил пенальти на 37-й минуте игры. Холанд не смог реализовать 11-метровый впервые в матче Лиги чемпионов.
Первая встреча завершилась победой английской команды со счётом 3:0.
Ранее сообщалось, что «Интер» и «Бенфика» играют вничью после первого тайма 1/4 финала Лиги чемпионов.