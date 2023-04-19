Холанд забил 12 мяч в Лиге чемпионов сезона-2022/23

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».

Форвард сборной Норвегии отличился на 57-й минуте встречи. Это его 12-й мяч в текущем сезоне в ЛЧ. Всего в его активе 35 голов в главном клубном турнире Европы.

Счёт в матче стал 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

Немногим ранее нападающий «горожан» не забил пенальти на 37-й минуте игры. Холанд не смог реализовать 11-метровый впервые в матче Лиги чемпионов.

Первая встреча завершилась победой английской команды со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Бенфика» играют вничью после первого тайма 1/4 финала Лиги чемпионов.