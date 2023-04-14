Два автогола МЮ, поражение «Ромы» в Роттердаме и проблемы Щенсны с сердцем: как стартовали четвертьфиналы Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Севильей» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. На дубль Марселя Забитцера к 21-й минуте встречи гости ответили двумя результативными атаками в концовке, обе из которых завершились автоголами защитников — Тирелла Маласии и Гарри Магуайра. «Байеру» же уйти от поражения в игре с «Юнионом» помогла голевая передача Сердара Азмуна и точный удар Флориана Вирца. А «Фейеноорд» и «Ювентус» дома добились минимальных побед над «Ромой» и «Спортингом», при этом Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти, а Войцех Щенсны был заменён из-за проблем с сердцем.

Потрясающее спасение «Севильи»

Перед началом встречи между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей» мало кто ставил на испанскую команду. Она проводит один из худших сезонов за последние годы и вынуждена сражаться за выживание в Примере. В связи с плохими результатами с ней успели поработать уже три главных тренера. Последний, Хосе Луис Мендилибар занял свой пост незадолго до игры с манкунианцами и дебютировал в еврокубках, если не брать в расчёт пару матчей в ранних стадиях Кубка Интертото с «Атлетиком» в 2005-м. Вдобавок из-за проблем со здоровьем на скамейке остались основные центральные защитники Карим Рекик и Луак Баде.

В их отсутствие дуэт в центре обороны сформировали мощные, но медлительные Маркан и Танги Куасси. Сомнения в том, что им удастся справиться с быстрыми техничными оппонентами, возникли уже на первых минутах, когда Джейдон Санчо легко убежал от француза и поразил ворота. Однако судья на линии справедливо поднял флажок. Но вскоре Марсель Забитцер, до того забивший за «МЮ» лишь раз, открывшись между двух защитников, получил отличную разрезающую передачу от Бруну Фернандеша и точно пробил. Спустя семь минут ситуация повторилась. На этот раз австриец ворвался в свободную зону и получил мяч от Антони Марсьяля.

В дальнейшем хозяева перешли на энергосберегающий режим, но вполне могли забить ещё и поставить точку в противостоянии. Например, во втором тайме Антони ушёл от Маркана и закрутил мяч в дальний угол, но попал в штангу. А Эрик тен Хаг поспешил убрать с поля лидеров, чтобы не рисковать их здоровьем. Даже гости едва ли верили в возможность спасения.

Однако хозяева сами подарили сопернику шанс. Для начала грубейшую ошибку совершил действовавший до того безупречно Тирелл Маласиа. На 84-й минуте после подачи в штрафную он пропустил мяч, думая, что тот уйдёт за лицевую. Однако его успел поймать опытнейший Хесус Навас и выполнил прострел. И вновь не повезло Маласии. Пытаясь прервать передачу, он лишь срезал мяч в собственные ворота. Далее тот ударился о колено Давида Де Хеа и залетел в сетку.

«Севилья» сократила отставание до минимума и в запасе у неё оставалось достаточно времени. На 93-й минуте гости отыгрались и совершили чудо. И опять не обошлось без курьёзного рикошета. На этот раз на подаче корнера Гарри Магуайр неудачно подставился под мяч после удара Юссефа Эн-Несири, и тот оказался точно в ближнем угле.

Дополнительной ложкой дёгтя для манкунианцев стала травма Лисандро Мартинеса при счёте 1:2. Основной центральный защитник на ровном месте присел на газон и схватился за голень. Покинуть поле он сумел только при при помощи соотечественников Маркоса Акуньи и Гонсало Монтьеля. Они в этот вечер хотя и противостояли товарищу по сборной, на руках вынесли его за бровку. Там уже Мартинес дал волю эмоциям и расплакался. А у тен Хага к тому моменту не осталось рокировок, поэтому доигрывать пришлось в меньшинстве.

Красивая месть «Фейеноорда»

В другом матче игрового дня «Фейеноорду» удалось взять реванш у «Ромы» за поражение в финале Лиги конференций в прошлом году. Причём римляне не только потерпели поражение, но и потеряли двух ведущих футболистов. Уже в середине первого тайма замену попросил дёрнувший паховую мышцу полузащитник Пауло Дибала, а по истечении часа встречи повреждение плеча получил основной нападающий Тэмми Абрахам.

В довершение всех бед незадолго до перерыва гости упустили самый явный свой шанс отличиться — не реализовали пенальти. Лоренцо Пеллегрини нанёс удар в левый от себя угол, но угодил в штангу. Да и Юстин Бейло угадал направление полёта мяча и, возможно, всё равно спас бы партнёров. К слову капитан «Ромы» был заменён в перерыве. Нельзя исключать, что тоже по причине проблем со здоровьем.

Парадоксально, что главным героем в составе роттердамцев стал человек, который мог превратиться в антигероя — Матс Виффер. Именно после его игры рукой на подаче корнера Хосе Санчес Мартинес указал на «точку». Но Фортуна в этот вечер заняла сторону хозяев. На 54-й минуте молодой хавбек, до того не забивавший в еврокубках, отплатил ей сполна. После великолепного прохода Уссамы Идрисси по левому флангу и подачи от лицевой футболист нанёс удар из-за пределов штрафной с отскоком от газона. Руй Патрисиу среагировать помешал закрывший ему обзор Алиреза Джаханбакш.

А Идрисси помимо голевой передачи отметился невероятным спасением собственных ворот, когда вынес мяч головой с «ленточки» после выстрела Рожера Ибаньеса в упор. Но больше по-настоящему опасных моментов у подопечных Жозе Моуринью не было. Коллектив Арне Слота в том числе благодаря грамотным заменам спокойно отстоял минимальное преимущество в счёте и одержал победу.

Обидное поражение «Спортинга»

С серьёзными сложностями столкнулся и другой гранд — «Ювентус». «Спортинг», на предыдущей стадии выбивший из борьбы «Арсенал», на выезде дал бой и многократному чемпиону Италии. Подопечные Рубена Аморима превзошли грозного соперника по всем ключевым показателям: владению мячом (56% на 44%), ударам по воротам (17 против девяти), ударам в створ (пять против двух), угловым (девять против трёх). Их быстрые атаки несли в себе большую опасность и лишь чудом не завершились голами.

За это лондонцы должны благодарить своих вратарей, на двоих совершивших пять сейвов. Например, Войцех Щенсны лишил Европу шедевра, с трудом парировав выстрел Себастьяна Коатеса боковыми ножницами. А его сменщик Маттиа Перин сотворил чудо в концовке, когда сначала потащил удар Педру Гонсалвеша в упор, а затем справился с добиванием от Эктора Бельерина с пары метров.

«Ювентус» же реализовал едва ли не первый момент и наказал оппонента за единственную ошибку. Антонио Адан не слишком удачно сыграл на выходе на подаче корнера, и в последнее время регулярно попадающий в основу Федерико Гатти открыл счёт. К слову для него данный гол оказался дебютным в составе чёрно-белых.

Но больше после финального свистка обсуждали не сам результат, а состояние здоровья Щенсны. В конце первого тайма поляк напугал всех присутствующих. На ровном месте он схватился за левую сторону груди и начал жаловаться одноклубникам на дискомфорт. Те тоже не на шутку испугались и принялись просить у тренерского штаба замену. На поле мгновенно появились врачи. В итоге здоровьем вратаря решили не рисковать и убрали его.

Уже после финального свистка футболист рассказал, что ему провели электрокардиографию сердца и не обнаружили никаких отклонений. Однако в пятницу, 14 апреля, он пройдёт дополнительное обследование. Щенсны также объяснил, что в том эпизоде ему стало трудно дышать, а потому он впал в лёгкую панику.

Достойная игра «Юниона»

«Юнион» в нынешнем сезоне Лиги Европы стал грозой для немецких коллективов. В 1/8 финала он выбил из борьбы «Унион», а теперь на выезде едва не обыграл «Байер». В первом тайме представитель Бельгии владел серьёзным преимуществом, но не сумел забить. Зато сразу после перерыва счёт открыл Виктор Бонифас. Это помогло ему с шестью голами догнать лидирующего в гонке бомбардиров турнира Маркуса Рашфорда. А по системе «гол + пас» (6 + 2) он вовсе вырвался на единоличное первое место.

Пропустив, хозяева устроили штурм чужих ворот и на 82-й минуте добились своего. Отрадно, что отыграться удалось благодаря выходу на поле бывшего форварда «Зенита» Сердара Азмуна. Иранец после возобновления сезона забил уже четыре мяча в Бундеслиге, хотя до того — ни одного, а теперь отдал первую результативную передачу в ЛЕ. После его скидки 19-летний Флориан Вирц из-за пределов штрафной красиво закрутил мяч в дальний.