«Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Спортинг» в матче 1/4 Лиги Европы

Итальянский «Ювентус» нанёс поражение португальскому «Спортингу» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы.

Игра на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Массимилиано Аллегри.

Победный мяч забил Федерико Гатти (73-я минута).

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны не смог доиграть матч. 32-летний польский голкипер в слезах покинул поле в первом тайме из-за боли в груди. Место в воротах занял Маттиа Перин.

Ответная встреча пройдёт 20 апреля в Лиссабоне.

Ранее сообщалось, что «Рома» уступила «Фейеноорду» в матче 1/4 финала Лиги Европы.