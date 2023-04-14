Sky Sport: обследование не выявило у Щенсны проблем с сердцем
Вратарь сборной Польши прошёл срочное обследование. ЭКГ не выявила у него проблем с сердцем, сообщает Sky Sport Italia.
Уточняется, что у Щенсны было зафиксировано учащённое сердцебиение. Футболист 14 апреля пройдёт углублённое медицинское обследование.
Щенсны не смог доиграть матч. 32-летний польский голкипер в слезах покинул поле в первом тайме из-за боли в груди. Место в воротах занял Маттиа Перин.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Спортинг».