Sky Sport: обследование не выявило у Щенсны проблем с сердцем

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Стали известны подробности плохого самочувствия голкипера «Ювентуса» Войцеха Щенсны во время первого матча 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА со «Спортингом» в Турине.

Вратарь сборной Польши прошёл срочное обследование. ЭКГ не выявила у него проблем с сердцем, сообщает Sky Sport Italia.

Уточняется, что у Щенсны было зафиксировано учащённое сердцебиение. Футболист 14 апреля пройдёт углублённое медицинское обследование.

Щенсны не смог доиграть матч. 32-летний польский голкипер в слезах покинул поле в первом тайме из-за боли в груди. Место в воротах занял Маттиа Перин.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Спортинг».

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