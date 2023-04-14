Щенсны испугался в момент учащённого сердцебиения во время матча со «Спортингом»

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Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал о пережитых эмоциях в момент плохого самочувствия во время матча 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА с лиссабонским «Спортингом».
Щенсны испугался в момент учащённого сердцебиения во время матча со «Спортингом»
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«Да уж, было немного страшно. Но сейчас со мной всё хорошо. Надеюсь, что скоро смогу вернуться на поле», — написал Щенсны в социальных сетях.

Он также поблагодарил медицинский штаб итальянской команды, персонал которого оказал ему своевременную помощь.

Щенсны не смог доиграть матч. 32-летний польский голкипер в слезах покинул поле в первом тайме из-за боли в груди. Место в воротах занял Маттиа Перин. Вратарь сборной Польши прошёл срочное обследование. ЭКГ не выявила у него проблем с сердцем. Но у Щенсны было зафиксировано учащённое сердцебиение.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Спортинг».

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