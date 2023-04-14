Щенсны испугался в момент учащённого сердцебиения во время матча со «Спортингом»
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«Да уж, было немного страшно. Но сейчас со мной всё хорошо. Надеюсь, что скоро смогу вернуться на поле», — написал Щенсны в социальных сетях.
Он также поблагодарил медицинский штаб итальянской команды, персонал которого оказал ему своевременную помощь.
Щенсны не смог доиграть матч. 32-летний польский голкипер в слезах покинул поле в первом тайме из-за боли в груди. Место в воротах занял Маттиа Перин. Вратарь сборной Польши прошёл срочное обследование. ЭКГ не выявила у него проблем с сердцем. Но у Щенсны было зафиксировано учащённое сердцебиение.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Спортинг».