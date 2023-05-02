Хави назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что «Манчестер Сити» является лучшей командой в мире на данный момент.

«Конечно, это было бы честно и заслуженно. На мой взгляд, сейчас «Манчестер Сити» — это лучшая команда. У них лучший тренер в мире и качество футбола. Нам стоит смотреть и заимствовать лучшее из их игры», — приводит слова Хави Sport.Es

МС набрал 76 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. На втором месте располагается «Арсенал» (75).

В финале Кубка Англии «горожане» встретятся с «Манчестер Юнайтед».

В полуфинале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Реалом». Матч состоится 9 мая. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд стал первым с 1931 года игроком английского клуба, забившим 50 мячей за сезон.