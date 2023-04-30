Холанд стал первым с 1931 года игроком английского клуба, забившим 50 мячей за сезон

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд смог забить 50 мячей в текущем сезоне.

На счету норвежского форварда 34 мяча в АПЛ, 12 в Лиге чемпионов, три в Кубке Англии и один в Кубке английской лиги.

Подобное достижение до этого смогли покорить Дикси Дин (63 мяча в сезоне-1927/28), Вик Уотсон (50 мячей в сезоне-1929/30) и Том Уоринг (50 мячей в сезоне-1930/31).

Таким образом, Холанд стал первым с 1931 года игроком высшего английского дивизиона, забившим 50 мячей.

«Манчестер Сити» обыгрывает «Фулхэм» после первого тайма со счётом 2:1.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своём партнёре по команде Эрлинге Холанде.