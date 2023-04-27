Силва: Холанд имеет тот самый менталитет Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своём партнёре по команде Эрлинге Холанде.

«Его уровень — это Роналду и Месси. Надеюсь, он сможет продолжать идти по этому пути, потому что нам нужны его голы до последней игры сезона. Он имеет тот самый менталитет Роналду, всегда хочет быть в штрафной, всегда хочет забить», — цитирует Силву Goal.

22-летний форвард установил рекорд АПЛ по числу голов за сезон, в котором предусмотрено 38 матчей. Холанд после 33 туров забил 33 мяча.

Норвежцу нужен ещё один гол, чтобы повторить достижение Энди Коула и Алана Ширера, которые забили 34 мяча в сезонах, когда в АПЛ игралось 42 тура.

Ранее Уэйн Руни назвал Холанда лучшим в мире футболистом.