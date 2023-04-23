Руни назвал Холанда лучшим в мире футболистом

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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о нападающем английского «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.
Руни назвал Холанда лучшим в мире футболистом
  • Gettyimages.ru

«У нас была эпоха Месси и Криштиану Роналду, теперь настало время Холанда. Когда есть настолько талантливый футболист, нужно просто наслаждаться его игрой. Не сомневаюсь насчёт него и того, что он сыграет решающую роль в борьбе за титул», — цитирует Руни The Times.

В нынешнем сезоне Холанд забил 48 мячей в 42 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €170 млн.

20 апреля Холанд с 13 голами установил рекорд в первых десяти матчах плей-офф Лиги чемпионов. Предыдущее достижение принадлежало Садио Мане (девять голов) в первых десяти матчах в плей-офф ЛЧ. Также Холанд повторил рекорд по голам в ЛЧ за сезон для игроков из Английской премьер-лиги (АПЛ) (12).

Ранее сообщалось, что Холанд впервые не смог забить пенальти в матче Лиги чемпионов.

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