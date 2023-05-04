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Холанд — о рекорде по голам за сезон в АПЛ: это особенная ночь и особенный момент

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал установленный рекорд по голам за сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Это особенная ночь и особенный момент. Я очень счастлив и горжусь этим. Я не знаю, что ещё сказать. Конечно, я знал о рекорде, но мы пытались создать голевые моменты, и это было нелегко, потому что они хотели защищаться», — цитирует Холанда BBC.

Норвежский форвард отметился забитым мячом в матче с «Вест Хэм Юнайтед».

Таким образом, Холанд установил новый рекорд АПЛ по голам за сезон, забив 35-й мяч и опередив Эндрю Коула (34) 1993/94, Алана Ширера (34) 1994/95, Мохаммеда Салаха (32) 2017/18.

Последним футболистом, кому удалось забить больше голов за сезон в высшем дивизионе Англии, был Рон Дэвис в сезоне-1966/67 (37).

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о рекорде Холанда по голам за сезон в чемпионате Англии.

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