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Гвардиола — о рекорде Холанда по голам за сезон в АПЛ: он особенный, поздравляю его

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о рекорде нападающего Эрлинга Холанда по голам за сезон в чемпионате Англии.

«Он особенный, поздравляю его. Мы ожидали, что он будет забивать, но что он побьёт рекорды Коула и Ширера… Я почти уверен, что он хочет выиграть Премьер-лигу. У нас матч в запасе, но только одно очко преимущества», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Норвежский форвард отметился забитым мячом в матче с «Вест Хэм Юнайтед».

Таким образом, Холанд установил новый рекорд АПЛ по голам за сезон, забив 35-й мяч и опередив Эндрю Коула (34) 1993/94, Алана Ширера (34) 1994/95, Мохаммеда Салаха (32) 2017/18.

Последним футболистом, кому удалось забить больше голов за сезон в высшем дивизионе Англии, был Рон Дэвис в сезоне-1966/67 (37).

Ранее Холанд стал первым с 1931 года игроком английского клуба, забившим 50 мячей за сезон.

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