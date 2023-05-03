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Холанд установил новый рекорд АПЛ по голам за сезон

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил новый рекорд чемпионата Англии по голам за сезон.

Норвежский форвард отметился забитым мячом в матче с «Вест Хэм Юнайтед».

Таким образом, Холанд установил новый рекорд АПЛ по голам за сезон, забив 35-й мяч и опередив Эндрю Коула (34) 1993/94, Алана Ширера (34) 1994/95, Мохаммеда Салаха (32) 2017/18.

Последним футболистом, кому удалось забить больше голов за сезон в высшем дивизионе Англии, был Рон Дэвис в сезоне-1966/67 (37).

Ранее Холанд стал первым с 1931 года игроком английского клуба, забившим 50 мячей за сезон.

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