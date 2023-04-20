Пенальти в Мюнхене и феерия в Милане: «Манчестер Сити» и «Интер» упустили победы, но вышли в полуфинал Лиги чемпионов

«Бавария» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. На гол Эрлинга Холанда с передачи Кевина Де Брёйне хозяева ответили точным выстрелом Йозуа Киммиха с 11-метровой отметки. При этом сам норвежец не реализовал пенальти в первом тайме за игру рукой Деотшанкюля Юпамекано. В свою очередь «Интер» дома упустил победу над «Бенфикой», хотя ещё за 10 минут до конца выигрывал со счётом 3:1. Однако в оставшееся время Антониу Силва и Петар Муса свели на нет усилия Николы Бареллы, Лаутаро Мартинеса и Хоакина Корреа.

Промах Холанда и ошибки Юпамекано

В преддверие ответного матча с «Манчестер Сити» перед «Баварией» стояла практически невыполнимая задача — отыграть три безответных пропущенных на выезде мяча. Однако несмотря на всю тяжесть положения в команде верили в чудо. Так, новый главный тренер мюнхенцев Томас Тухель заявил, что у его подопечных есть шансы на успех. В свою очередь Хосеп Гвардиола, также поработавший с немецким коллективом, пытался не допустить у своих футболистов расслабленности и подчеркнул, что соперники будут бороться до конца.

Вдохновить их должны были и несколько позитивных примеров из истории плей-офф ЛЧ, когда участники отыгрывали гандикап в три мяча в плей-офф. Подобное например, удалось «Ливерпулю» в полуфинале с «Барселоной» в 2019-м. А в 2017-м в четвертьфинальном противостоянии с каталонцами невозможное совершила «Рома». Наконец, в 2004-м «Депортиво» на аналогичной стадии выбил «Милан».

На руку хозяевам должно было оказаться и возвращение в строй Эрика-Максима Шупо-Мотинга, которые в преддверие матча вернулся к занятиям. Также получил прощение от руководства Садио Мане, пропустивший последнюю встречу Бундеслиги из-за конфликта с Лероем Сане. В итоге сенегалец попал в заявку, но остался на скамейке.

В действиях мюнхенцев с самого начала не было заметно никакой обречённости. Они действительно верили, что спасение возможно. Во-первых, их гнала вперёд заполненная до отказа «Альянц-Арена». Во-вторых, сами хозяева играли жёстко и не стеснялись нарушать правила, пытаясь подавить соперников психологически. В результате они ещё до перерыва заработали два «горчичника». Также был предупреждён Тухель.

Но главное, работал его план. Специалист верно обнаружил слабое место в построениях гостей — левый край обороны. Натану Аке было крайне непросто сдерживать техничного быстрого Кингсли Комана. К тому же на помощь ему далеко не всегда опускался Джек Грилиш. А вот Бенжамен Павар, напротив, поднимался наверх. Коман к тому же не зацикливался на одной зоне, а смещался в центр и на противоположный фланг.

Уже на 17-й минуте давление дало результат — «Бавария» создала первый стопроцентный момент. Джамал Мусиала потрясающей разрезающей передачей между двух защитников отправил Сане почти один на один с Эдерсоном, но тот не попал в дальний. В дальнейшем бразильский голкипер неоднократно выручал партнёров. Например, он справился с ещё одним неприятным выстрелом Сане — в ближний со штрафного. А в концовке первого тайма вратарь справился и с ударом активного Комана.

«Сити» до перерыва были сконцентрированы на обороне и владели мячом всего 43%. Показательный момент: Эдерсон умудрился получить жёлтую за затяжку времени. Однако редкие контрвыпады всё же таили в себе опасность. К тому же не очень удачно действовал в этот вечер Деотшанкюль Юпамекано. Лишь чудом его ошибки не завершились серьёзными последствиями. Сначала он на 18-й минуте сбил убегавшего вперёд Эрлинга Холанда и получил прямую красную карточку. Но помощники Клемана Тюрпена установили, что норвежец находился в положении вне игры.

А чуть позже француз на ровном месте привёз пенальти, когда выставил руку из-за спины в момент не самого сильного удара Илкая Гюндогана. Арбитр был вынужден указать на «точку». Холанд же мог поставить точку в противостоянии, но пробил чуть выше ворот и простил соперника. Таким образом он не реализовал первый одиннадцатиметровый в ЛЧ в карьере.

Однако действовать на столь высоких скоростях на протяжении всей встречи мюнхенцы просто не могли. Во второй половине они сбавили обороты, хотя продолжали контролировать мяч. «Сити» такое положение дел полностью устраивало. Гости успевали перекрывать свободные зоны и не позволяли соперникам врываться между линий.

Окончательно исход противостояния стал ясен после того, как всё-таки забил Холанд. В ходе образцовой контратаки гостей он получил отличную передачу от Кевина Де Брёйне и вновь оставил в дураках Юпамекано. Француз, оставшись один на один с форвардом, потерял равновесие и нелепо упал перед ним. Норвежец же ворвался в штрафную и спокойно пробил в дальний. Данный мяч стал для него 12-м в нынешнем розыгрыше ЛЧ и юбилейным 35-м в рамках турнира в общей сложности. Помимо этого он не уходит с поля без гола в семи матчах подряд во всех соревнованиях.

Пропустив, подопечные Тухеля ещё больше сбавили обороты, поскольку понимали, что спасение больше невозможно. Однако сам специалист продолжал делать всё, чтобы его подопечные хотя бы отыгрались. В частности, он бросил в бой ветерана Томаса Мюллера и 17-летнего нападающего Матиса Теля. И спустя всего несколько минут последнему удалось восстановить равновесие, удачно сыграв на добивании после очередного сейва Эдерсона.

Но отстоять на ноль бразильцу всё же не удалось. В концовке Мануэль Аканджи коснулся мяча рукой после прострела вышедшего на замену Мане, и Тюрпен, посмотрев повтор, назначил пенальти. Йозуа Киммих в отличие от Холанда уверенно его реализовал. Несмотря на это заведённый Тухель активно оспаривал все решения рефери и в итоге получил прямую красную, хотя имел «горчичник».

Даже упущенная победа едва ли сильно расстроила «Манчестер Сити», так как горожане выбили из борьбы одну из сильнейших команд континента и в третий раз подряд пробились в полуфинал. Далее их ожидает, вероятно, скрытый финал с «Реалом» и попытка взять реванш за обиднейшее поражение в прошлом году. В свою очередь Гвардиола в десятый раз добрался до этой стадии турнира и установил новый рекорд среди тренеров.

Шедевр Бареллы и выход Мусы

Немного шансов на итоговый успех было и у «Бенфики». Перед началом противостояния казалось, что лиссабонцам по силам бросить перчатку нестабильному «Интеру», но подопечные Симоне Индзаги на выезде отправили в ворота соперника два безответных мяча. Теперь они горели желанием добыть необходимый результат дома, чтобы сразиться с «Миланом» в полуфинале турнира.

С другой стороны, нерадзурри весной выглядят не лучшим образом и способны оступиться в любой игре. Например, в Серии А они не знают побед с пятого марта, а в последнем туре сенсационно уступили скромной «Монце». Атмосфера в коллективе тоже оставляет желать лучшего, о чем свидетельствовала потасовка Андре Онаны и Марсело Брозовича прямо на тренировке, которую пришлось разнимать Ромелу Лукаку.

Гости ожидаемо активно пошли вперёд, вынужденно оставляя свободные зоны на своей половине и уже на 14-й минуте поплатились за это. Потрясающим голом отметился Николо Барелла. Получив пас от Лаутаро Мартинеса, он ворвался в штрафную с правого фланга, ложным движением обманул одного оппонента и красиво закрутил мяч почти в левую девятку.

После этого шансы лиссабонцев на выход в следующий этап понизились ещё больше, но они всё равно упрямо продолжали идти вперёд, активно подключая Рафаэла Силву и Фредрика Эурснеса на краях. В конце концов фортуна именно норвежца отблагодарила за старание и позволила ему восстановить равновесие. Интересно, что незадолго до этого Мартинес опередил в верховой борьбе защитника и отправил мяч в сетку, но судьи, посмотрев повтор, зафиксировали в его действиях нарушение правил.

Но во второй половине аргентинец записал себе в актив абсолютно чистый гол, с пары метров замкнув прострел Федерико Димарко. А затем ещё одним красавцем отметился Хоакин Корреа, нанёсший потрясающий обводящий выстрел с рикошетом от штанги. Однако даже в безнадёжной ситуации гости рук не опустили и умудрились спастись благодаря удачному розыгрышу стандартных положений. Сначала Антониу Силва головой замкнул подачу со штрафного, а затем вышедший на замену Петар Муса на 95-й минуте добил мяч в сетку на розыгрыше корнера.

Так «Интер» решил задачу и впервые за 13 лет вышел в полуфинал ЛЧ, где померится силами с принципиальным соперником «Миланом». В последний раз нерадзурри так далеко проходили в 2010-м, когда завоевали трофей.