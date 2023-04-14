Разбитая губа, отстранение на один матч и штраф €500 тысяч: что известно о конфликте Мане и Сане в «Баварии»

Садио Мане пропустит матч 28-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» и будет оштрафован за потасовку с партнёром по «Баварии» Лероем Сане. После поражения в первой встрече четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» между футболистами завязалась драка, в результате которой сенегалец ударил немца и разбил ему губу. Изначально СМИ сообщали, что в клубе размышляют о разрыве контракта с экс-нападающим «Ливерпуля», но впоследствии от этой идеи отказались. При этом не наказывать его строго якобы просил сам пострадавший.

Разгромное поражение «Баварии» от «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов стало одним из главных событий последних дней в европейском футболе. Однако по его окончании обсуждалось не великолепное взаимодействие Эрлинга Холанда с Бернарду Силвой и не тактические ошибки Томаса Тухеля, в третий раз подряд уступившего в очной дуэли Пепу Гвардиоле, а потасовка в раздевалке с участием двух звёзд мюнхенской команды — Садио Мане и Лероя Сане, в ходе которой сенегалец ударил одноклубника по лицу и разбил ему губу. И спустя двое суток эта история по-прежнему далека от завершения.

Можно предположить, что конфликт между форвардами «Баварии» начал разгораться ещё по ходу противостояния с «Манчестер Сити». На 83-й минуте в объективы телекамер попал эпизод, в ходе которого Сане что-то выговаривал Мане на повышенных тонах, судя по всему, выражая недовольство его действиями на поле. При этом Садио практически не отреагировал на поведение партнёра и просто прошёл мимо.

Небольшие ссоры между одноклубниками во время игр не редкость. Неоднократно можно заметить, как один спортсмен выражает негодование тем фактом, что его товарищ по коллективу не отдал ему пас, когда он находился в выгодной ситуации, или в целом принял неверное решение. И иногда доходит до рукоприкладства. Российские болельщики наверняка помнят драку между экс-футболистами «Зенита» Владиславом Радимовым и Фернандо Риксеном, произошедшую прямо во время товарищеской встречи с «Малагой».

Если верить СМИ, то точки кипения Мане достиг после того, как Сане оскорбил его на расовой почве. По словам журналиста Brut Папы Махмуда Гуйе, тот назвал его «чёрным дерьмом», после чего и завязалась драка. В итоге спортсменов пришлось разнимать другим игрокам «Баварии», чьи имена не называются. Садио же и вовсе пришлось вывести из помещения, чтобы немного успокоить.

Примечательно, что за последнее время это был уже не первый случай, когда Мане не удавалось совладать с эмоциями. По сведениям газеты Bild, после ответной встречи 1/8 финала ЛЧ с «Пари Сен-Жермен» сенегалец накричал на Юлиана Нагельсмана, на тот момент занимавшего должность главного тренера «Баварии». Форвард был недоволен решением наставника выпустить его всего на восемь минут и разразился гневной тирадой.

На позициях самого Мане этот инцидент никак не сказался. После этого он попал в стартовый состав на матч 24-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» и даже отметился результативной передачей, а вот Нагельсман был уволен спустя пару недель. И одной из причин вполне мог стать тот эпизод. Тренер якобы выглядел напуганным во время спича Садио, а боссы «Баварии» сочли это свидетельством того, что специалист «потерял раздевалку».

Теперь же сенегальцу не удалось избежать наказания. Руководство клуба не могло оставить без внимания такой проступок и некоторое время рассматривало несколько вариантов санкций в отношении спортсмена. Причём говорилось не только о денежном штрафе и отстранении, но и о разрыве контракта. Так, известный журналист Флориан Плеттенберг склонялся к последнему и призывал боссов принять жёсткие меры в отношении нападающего. По его словам, в скорый уход Мане верили и другие игроки «красных».

Однако в «Баварии» рассудили иначе. Возможно, на итоговый вердикт повлияло то, что оба участника потасовки появились на тренировке и утрясли конфликт, а также извинились за своё поведение перед одноклубниками. Или просьба Сане не наказывать Мане слишком строго. Так или иначе, накануне на официальном сайте появилось официальное заявление 32-кратного чемпиона Германии, согласно которому Садио пропустит ближайшую встречу национального первенства с «Хоффенхаймом», а также будет оштрафован. Сумма взыскания не уточняется, но, по слухам, она составит около €500 тыс.

Стоит напомнить, что это не первый случай в карьере Мане, когда он вступал в жёсткие конфронтации с партнёрами и тренерами. Несколько лет назад широко обсуждались его напряжённые отношения с его партнёром по атакующей линии «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом. Одна из самых ярких ссор между бывшими партнёрами произошла во время матча АПЛ с «Бёрнли» в августе 2019-го. Тогда египтянин не отдал сенегальцу мяч в выгодной ситуации и, возможно, лишил того гола. Покидая поле после замены, Садио вышел из себя и что-то очень эмоционально выговаривал сидевшим на скамейке партнёрам, из-за чего его пришлось успокаивать старожилам «красных» — Джордану Хендерсону и Джеймсу Милнеру.

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Правда, сам Мане впоследствии отрицал слухи о натянутых отношениях с Салахом. Как он признавался порталу Goal в июле 2022-го, они с египтянином продолжают общаться и после ухода из «Ливерпуля», а их якобы конфликт раздували СМИ.

Так или иначе, первый сезон Мане в «Баварии» пока складывается далеко не так, как этого ожидали многие эксперты, да и сам форвард. В 32 встречах он записал на свой счёт всего 11 голов и пять передач, а львиную долю соревновательного года пропустил из-за травмы. И сейчас явно проигрывает конкуренцию Эрику Шупо-Мотингу, демонстрирующему лучший футбол в своей карьере. И если Садио и впредь будет давать волю эмоциям, то уже летом руководство мюнхенцев действительно может задуматься о расставании с ним. Если верить Capology, нападающий является самым высокооплачиваемым игроком команды и получает €22 млн в год, но пока не оправдывает вложенные в него средства.

Наверняка некоторые полагали, что смена тренера пойдёт на пользу Мане. Ранее Тухель неоднократно использовал формацию с «ложной девяткой» на острие, а ведь в этой роли Садио чувствует себя довольно комфортно. Но пока дивидендов ему эта рокировка не принесла. И показательным в этом плане стал матч с «Манчестер Сити». Казалось, отсутствие Шупо-Мотинга должно гарантировать сенегальцу попадание в основной состав и роль основного центрфорварда. Однако Тухель внезапно предпочёл ему Сержа Гнабри — номинального флангового нападающего, практически не имеющего опыта выступлений на данной позиции.