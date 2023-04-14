CBS: Роналду предложил Зидана и Моуринью на пост тренера «Аль-Насра»

Руководство саудовского «Аль-Насра» составило шорт-лист основных кандидатов на пост главного тренера команды вместо уволенного Руди Гарсии.

Кандидатуры Зидана и Моуринью были согласованы с Криштиану Роналду, сообщает CBS Sports.

Уточняется, что звёздный португальский футболист принял непосредственное участие в переговорах.

13 апреля стало известно, что «Аль-Наср» уволил Гарсию с поста главного тренера. 59-летний француз возглавил саудовскую команду летом 2022 года.

По информации AS, Роналду был недоволен работой Гарсии.

«Аль-Наср» после 23 туров с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль‑Иттихада» на три очка.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложит главному тренеру итальянской «Ромы» Жозе Моуринью двухлетний контракт на €100 млн.