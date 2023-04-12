AS: «Аль-Наср» предложит Моуринью двухлетний контракт на €100 млн
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По информации AS, «Аль-Наср» предложит португальскому специалисту двухлетний контракт на €100 млн. Если Моуринью всё же возглавит саудовский клуб, то станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.
Его соглашение с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 года.
В нынешнем сезоне «Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 53 очка. Лидирует «Наполи» (74).
Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить «Челси».