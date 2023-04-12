AS: «Аль-Наср» предложит Моуринью двухлетний контракт на €100 млн

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить «Аль-Наср».

По информации AS, «Аль-Наср» предложит португальскому специалисту двухлетний контракт на €100 млн. Если Моуринью всё же возглавит саудовский клуб, то станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Его соглашение с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне «Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 53 очка. Лидирует «Наполи» (74).

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить «Челси».