Sky Sports: Моуринью может возглавить «Челси»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в ближайшее время может стать наставником «Челси».
Sky Sports: Моуринью может возглавить «Челси»
  • Gettyimages.ru

По информации Sky Sports, руководство лондонцев задумывается о возвращении специалиста в команду. Отмечается, что португалец ещё не определился со своим будущим в «Роме».

2 апреля руководство «Челси» приняло решение прекратить рабочие отношения с Грэмом Поттером. Он был назначен по пост главного тренера в сентябре 2022 года. Специалист подписал с «Челси» пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что Михаилу Мудрику приходилось сидеть в коридоре из-за переполненной раздевалки «Челси».

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