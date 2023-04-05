Sky Sports: Моуринью может возглавить «Челси»
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По информации Sky Sports, руководство лондонцев задумывается о возвращении специалиста в команду. Отмечается, что португалец ещё не определился со своим будущим в «Роме».
2 апреля руководство «Челси» приняло решение прекратить рабочие отношения с Грэмом Поттером. Он был назначен по пост главного тренера в сентябре 2022 года. Специалист подписал с «Челси» пятилетний контракт.
Ранее сообщалось, что Михаилу Мудрику приходилось сидеть в коридоре из-за переполненной раздевалки «Челси».