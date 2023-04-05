Sky Sports: Моуринью может возглавить «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в ближайшее время может стать наставником «Челси».

По информации Sky Sports, руководство лондонцев задумывается о возвращении специалиста в команду. Отмечается, что португалец ещё не определился со своим будущим в «Роме».

2 апреля руководство «Челси» приняло решение прекратить рабочие отношения с Грэмом Поттером. Он был назначен по пост главного тренера в сентябре 2022 года. Специалист подписал с «Челси» пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что Михаилу Мудрику приходилось сидеть в коридоре из-за переполненной раздевалки «Челси».