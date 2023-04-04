The Athletic: Мудрику приходилось сидеть в коридоре из-за переполненной раздевалки «Челси»

Стали известны последствия новых приобретений «Челси» в зимнее трансферное окно, когда главным тренером команды был Грэм Поттер.

По информации The Athletic, раздевалку команды пришлось переоборудовать, чтобы все игроки, приобретённые зимой, вошли в помещение. При этом новички команды Михаил Мудрик и Нони Мадуэке переодевались за пределами раздевалки, потому что им не нашлось места.

2 апреля руководство «Челси» приняло решение прекратить рабочие отношения с Поттером.

Поттер был назначен по пост главного тренера в сентябре 2022 года. Он подписал с «Челси» пятилетний контракт.

Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал информацию об увольнении Поттера из «Челси».